Чесноков: «Синнер — первый номер в мире, причем с отрывом»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о победе первой ракетки мира из Италии Янника Синнера над немецким теннисистом Александром Зверевым в финале Australian Open.

«Очень жалко, что Зверев не зацепил один сет — тогда была бы хоть какая-то интрига. Он уступил множество розыгрышей у сетки, а Синнер это чувствовал. Старался нанести этот последний удар максимально неудобно — и Зверев чаще всего не мог их достать. Что тут сказать, Синнер — первый номер в мире, причем с отрывом. Лучше него, может быть, только я», — цитирует Чеснокова «ВсеПроСпорт».

26 января -летний итальянец в трех сетах одержал победу над Зверевым (6:3, 7:6, 6:3) и во второй раз подряд выиграл Australian Open. В прошлом году Синнер также стал победителем US Open и Итогового турнира АТР.