Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 06:59

Чесноков: «Синнер — первый номер в мире, причем с отрывом»

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о победе первой ракетки мира из Италии Янника Синнера над немецким теннисистом Александром Зверевым в финале Australian Open.

«Очень жалко, что Зверев не зацепил один сет — тогда была бы хоть какая-то интрига. Он уступил множество розыгрышей у сетки, а Синнер это чувствовал. Старался нанести этот последний удар максимально неудобно — и Зверев чаще всего не мог их достать. Что тут сказать, Синнер — первый номер в мире, причем с отрывом. Лучше него, может быть, только я», — цитирует Чеснокова «ВсеПроСпорт».

26 января -летний итальянец в трех сетах одержал победу над Зверевым (6:3, 7:6, 6:3) и во второй раз подряд выиграл Australian Open. В прошлом году Синнер также стал победителем US Open и Итогового турнира АТР.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Андрей Чесноков
Янник Синнер
Читайте также
Раввин осудил решение не приглашать Россию на годовщину освобождения Освенцима
Гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск
Ветеран Варшавского восстания прокомментировал заявления Польши о Красной армии
В Швеции задержали судно в рамках расследования о повреждении кабеля
Зиньковский выбирает себе клуб, «Спартак» вот-вот объявит о рекордной покупке. Трансферные слухи 27 января
Форвард «Коламбуса» Марченко набрал 53 очка в 50 матчах сезона НХЛ
Популярное видео
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Болельщики напомнили Звереву про обвинения в домашнем насилии после поражения в финале Australian Open

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости