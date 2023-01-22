Чесноков: «Хачанов прошел Нисиоку пешком, уровень сейчас у него космический»

Известный российский теннисист и тренер Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Карена Хачанова над японцем Йосихито Нисиокой (6:0, 6:0, 7:6 (7:4)) в 1/8 финала Australian Open-2023.

«Карен Ниcиоку прошел пешком, налегке, — цитирует Sport24 Чеснокова. — Первые два сета говорят о том, что уровень сейчас у него космический. Хачанов играл настолько остро, неожиданно, растягивал игрока уходящими, что тот просто не успевал. Он прошел невероятно трудовой матч против Кублера. Но самый сложный матч для Хачанова был против Тиафо, потому что у американца хорошие победы есть над топами — он обыгрывал Надаля и находится в хорошей форме. И выиграть тай-брейк с 1:6 у Тиафо было что-то невероятное.

Карен набрал сейчас хорошую форму, ему надо играть и выигрывать. И это очень хороший шанс, чтобы второй раз войти в полуфинал на турнире «Большего Шлема». Если Корда восстановится после пяти сетов с Хуркачом, будет сложно. Если он будет уставший, то у Хачанова будут хорошие шансы, потому что когда Корда устает, то допускает много ошибок. В этом его слабая сторона".

За выход в полуфинал Хачанов сыграет с американцем Себастьяном Кордой.