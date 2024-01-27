Чесноков: «Медведев цеплялся, как осьминог, и просто замучил Зверева»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым в полуфинале Australian Open. Российский теннисист проиграл первые два сета, однако смог выиграть — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

«Медведев сначала играл не лучшим образом, много ошибался, давал двойные, но после второго сета началась настоящая заруба. В пятом сете Зверев развалился, он очень старался, но стал много ошибаться, у него кончилась энергия, а Медведев цеплялся, как осьминог, и просто замучил его. Знаете, у Медведева особый настрой на Зверева, он не может позволить себе проиграть ему. Как бы Зверев ни выходил вперед, Медведев очень часто находил выход из безнадежных ситуаций», — цитирует ТАСС Чеснокова.

Финальный матч Australian Open, в котором Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером, состоится в воскресенье, 28 января. Начало запланировано на 11:30 по московскому времени.