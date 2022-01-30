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Чесноков признался, что огорчен поражением Медведева в финале Australian Open против Надаля

Чесноков отметил игру Надаля в финале Australian Open против Медведева
Виктория Кравченко

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева в финале Australian Open против испанца Рафаэля Надаля (6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7).

«Я расстроился. Надаль — это просто какой-то непотопляемый корабль. Откуда у него берутся силы, энергия? Невероятно. Как он смог найти в себе силы при 0:2 по сетам, не сломаться? При счете 3:3 в третьем сете у Дани был шанс при 0:40 на подаче Надаля выиграть гейм и победить в матче, но не получилось.

Надаля нужно душить от начала и до конца. Даня здорово сыграл первый сет, был в корте, давил его темпом, Надаль не успевал. А потом, как мне кажется, Даня отошел подальше от корта и стал играть менее остро. Медведев наступал, но Рафа резанными гасил темп», — цитирует Чеснокова «Газете.Ru».

Бывший теннисист также назвал возможную причину поражения россиянина.

«Все-таки двухнедельный турнир, у него был тяжелый четвертьфинал против Оже-Альяссима, Даня еле-еле в пятом сете одолел его, преодолевая физические трудности. Достаточно тяжелая игра вышла с Циципасом», — добавил Чесноков.

Надаль выиграл Australian Open 2-й раз в карьере. Всего у него 21 победа в турнирах «Большого шлема».

Отметим, Медведев второй раз подряд играл в финале Australian Open. В решающем матче 2021 года он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/01/30/17215129.shtml?updated
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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