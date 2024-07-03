Чесноков — о победе Шараповой на Уимблдоне в 2004 году: «Это был ее звездный час»

Финалист Кубка Дэвиса-1995 бывший российский теннисист Андрей Чесноков в разговоре с «СЭ» поделился воспоминаниями о победе Марии Шараповой на Уимблдоне в 2004 году.

«Это был ее потрясающий звездный час. Все понимали, что в том матче фавориткой была Серена, но когда Мария вышла на корт и начала играть, все поняли ее настрой. Серена была шокирована игрой соперницы, она не ожидала такой наглости от Шараповой и начала делать огромное количество ошибок. В тот год Мария обыграла Серену дважды», — сказал Чесноков «СЭ».

Шарапова одержала победу на Уимблдоне 3 июля 2004 года. В финале турнира «Большого шлема» россиянка уверенно переиграла американку Серену Уимльямс со счетом 6:1, 6:4.

Шарапова является самой титулованной теннисисткой России. Она стала обладательницей 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде). В феврале 2020 года теннисистка объявила о завершении карьеры.

Софья Грецкая