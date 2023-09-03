Чесноков поделился ожиданиями от матча Медведева с Де Минауром на US Open

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что россиянин Даниил Медведев возьмет реванш у австралийца Алекса Де Минаура в четвертом круге US Open.

«Мне кажется, все-таки предыдущие два раза он как-то неправильно играл против Де Минаура. Мне понравился сейчас Медведев, как он сейчас именно играет. Я думаю, что будет совсем другой Медведев, и он должен взять реванш», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Матч между Медведевым и Де Минауром состоится 4 сентября и начнется в 18.00 по московскому времени. Счет в личных встречах 4-2 в пользу российского теннисиста.