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Сегодня, 15:37

Чесноков поделился ожиданиями от матча Медведева с Де Минауром на US Open

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что россиянин Даниил Медведев возьмет реванш у австралийца Алекса Де Минаура в четвертом круге US Open.

«Мне кажется, все-таки предыдущие два раза он как-то неправильно играл против Де Минаура. Мне понравился сейчас Медведев, как он сейчас именно играет. Я думаю, что будет совсем другой Медведев, и он должен взять реванш», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Матч между Медведевым и Де Минауром состоится 4 сентября и начнется в 18.00 по московскому времени. Счет в личных встречах 4-2 в пользу российского теннисиста.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11116076-chesnokov-podelilsya-ozhidaniyami-ot-predstoyaschego-matcha-medvedeva-s-de-minorom-na-us-open.html
Теннис
US Open
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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