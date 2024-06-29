Чесноков поделился мнением о перспективах Сафиуллина на предстоящем Уимблдоне

Финалист Кубка Дэвиса-1995 бывший российский теннисист Андрей Чесноков рассказал о перспективах россиянина Романа Сафиуллина на предстоящем Уимблдоне.

«В последнее время Сафиуллин играет достаточно невзрачно и слабо. Хотелось бы, чтобы он выиграл хотя бы пару матчей. Повторить прошлогодний успех для Романа выглядит сейчас невероятной задачей. Это очень сложно. Я надеюсь, что он пройдет хотя бы первые раунды», — цитирует Чеснокова «РБ Спорт».