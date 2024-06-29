Чесноков поделился мнением о перспективах Сафиуллина на предстоящем Уимблдоне
Финалист Кубка Дэвиса-1995 бывший российский теннисист Андрей Чесноков рассказал о перспективах россиянина Романа Сафиуллина на предстоящем Уимблдоне.
«В последнее время Сафиуллин играет достаточно невзрачно и слабо. Хотелось бы, чтобы он выиграл хотя бы пару матчей. Повторить прошлогодний успех для Романа выглядит сейчас невероятной задачей. Это очень сложно. Я надеюсь, что он пройдет хотя бы первые раунды», — цитирует Чеснокова «РБ Спорт».
Сафиуллин в 2023-м году дошел до четвертьфинала Уимблдона, где проиграл итальянцу Яннику Синнеру.
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