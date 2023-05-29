Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:35

Чесноков поддержал зрителей, освиставших Костюк на «Ролан Гаррос»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что зрители правильно освистали украинскую теннисистку Марту Костюк за отказ пожать руку белоруске Арине Соболенко после матча первого круга Открытого чемпионата Франции.

«Я считаю, что трибуны правильно освистали Костюк, они молодцы. На мой взгляд, WTA должна еще оштрафовать Костюк за неспортивное поведение, это неприемлемо. Соболенко не сделала ей ничего плохого, она просто спортсмен, такой же участник турнира, как и все остальные. Спорт должен быть вне политики», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В воскресенье Соболенко, посеянная на турнире под вторым номером, обыграла Костюк со счетом 6:3, 6:2. После матча зрители освистали Костюк, занимающую 39-е место в мировом рейтинге, за отказ пожать руку сопернице.

Источник: https://tass.ru/sport/17867469
Roland Garros
Андрей Чесноков
Арина Соболенко
Марта Костюк
Читайте также
Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, что назвал сына испанско-русским именем
Латвия впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
Тарпищев считает, что сестры Андреевы могут удивить на «Ролан Гаррос»
Веснина заявила, что Потапова очень уверенно показала себя с Таунсенд
Касаткина выиграла у Нимайер и прошла во второй круг «Ролан Гаррос»
Рублев оценил свое выступление в первом матче на «Ролан Гаррос»
Чесноков: «Рублев должен достаточно комфортно пройти Муте в следующем матче, Андрей лучше него»
Пегула выиграла у Коллинз и пробилась во второй круг «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев считает, что сестры Андреевы могут удивить на «Ролан Гаррос»
Новости
RSS RSS
Все новости