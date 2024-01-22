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22 января, 23:28

Чесноков: «Я не распоряжаюсь медалями и не могу оценивать, насколько Рублев ее заслужил»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отреагировал на предложение наградить орденом российского теннисиста Андрея Рублева за победу над австралийцем Алексом Де Минауром в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Рублев сыграл гениальнейший матч на таких волевых качествах! Я не распоряжаюсь медалями и не могу оценивать, насколько он заслужил. Но матч сыграл гениально, просто фантастика. Первые три сета были просто какие-то космические скорости. Де Минаур умудрялся ногами добегать до всех мертвых мячей, которые посылал Андрей. Это, конечно, фантастика», — цитирует Чеснокова Metaratings.ru

В четвертьфинале Australian Open Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл другого россиянина Карена Хачанова (6:4, 7:5, 6:3).

Источник: https://metaratings.ru/news/chesnokov-ya-ne-rasporyazhayus-medalyami-i-ne-mogu-ocenivat-naskolko-rublyov-eto-zasluzhil-326458/
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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