Чесноков: «Я не распоряжаюсь медалями и не могу оценивать, насколько Рублев ее заслужил»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отреагировал на предложение наградить орденом российского теннисиста Андрея Рублева за победу над австралийцем Алексом Де Минауром в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Рублев сыграл гениальнейший матч на таких волевых качествах! Я не распоряжаюсь медалями и не могу оценивать, насколько он заслужил. Но матч сыграл гениально, просто фантастика. Первые три сета были просто какие-то космические скорости. Де Минаур умудрялся ногами добегать до всех мертвых мячей, которые посылал Андрей. Это, конечно, фантастика», — цитирует Чеснокова Metaratings.ru

В четвертьфинале Australian Open Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл другого россиянина Карена Хачанова (6:4, 7:5, 6:3).