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12 октября, 12:48

Чесноков: «Получается, что Australian Open дает россиянам благословение участвовать в турнире, так быть не должно»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков отреагировал на новость о том, что российских теннисистов допустят до участия в Australian Open.

«Не знаю, побудят ли действия Australian Open другие мировые спортивные ассоциации к допуску наших атлетов до международных соревнований. Сейчас в последнее время все так накалилось и обострилось, что тяжело давать какую-то оценку. Получается, что Australian Open дает благословение российским спортсменам участвовать в их турнире. Так быть не должно, каждый турнир должен благословение давать что ли? Спорт должен быть вне политики. Хочется, чтобы побыстрее все закончилось и проще стало жить всем», — приводит Metaratings слова Чеснокова.

В среду, 12 октября, глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли сообщил, что организация не будет запрещать теннисистам из России и Белоруссии выступать на Australian Open.

Источник: https://metaratings.ru/news/chesnokov-poluchaetsya-chto-australian-open-daet-blagoslovenie-rossiyskim-sportsmenam-uchastvovat-v--1383003/
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