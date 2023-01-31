Чесноков: «Русский финал на турнирах «Большого шлема» в этом году малореален»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил возможность российского финала на турнирах «Большого шлема» в этом году.

«С учетом блестящей игры Новака Джоковича русский финал на турнирах «Большого шлема» в этом году малореален. Еще на прошлогоднем Открытом чемпионате США серб набрал потрясающую форму и держит ее до сих пор. Сейчас он показывает абсолютно лучший теннис в своей карьере, это просто фантастический уровень. Трудно себе представить, как должен сыграть Рублев или Хачанов, чтобы пройти его. Остановить Джоковича может только серьезная травма или еще какой-нибудь форс-мажор», — цитирует Чеснокова Betonmobile.ru.

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Australian Open-2023. Эта победа стала 22-й для серба на турнирах «Большого шлема». На данный момент Джокович является первой ракеткой мира.