Чесноков оценил уровень соперника Медведева по третьему кругу US Open

Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков ожиданиями от встречи российского теннисиста Даниил Медведев с Флавио Коболли из Италии в третьем круге US Open-2024.

«Соперником Медведева является итальянец Коболли, которому в предыдущем круге достался соперник после пятисетового матча. Флавио на сегодня примерно такого же уровня, как прежний оппонент Даниила Марожан. Что касается самого Медведева, то с такой игрой, как против Марожана, он бы ни за что не проиграл дважды в первых кругах на «Мастерсах». Даниил играет хорошо и набирает форму с каждой встречей», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Матч Медведева с Коболли пройдет в ночь с 31 августа на 1 сентября. Ориентировочное начало — в 03.30 по московскому времени.