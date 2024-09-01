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Сегодня, 02:14

Чесноков оценил уровень соперника Медведева по третьему кругу US Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков ожиданиями от встречи российского теннисиста Даниил Медведев с Флавио Коболли из Италии в третьем круге US Open-2024.

«Соперником Медведева является итальянец Коболли, которому в предыдущем круге достался соперник после пятисетового матча. Флавио на сегодня примерно такого же уровня, как прежний оппонент Даниила Марожан. Что касается самого Медведева, то с такой игрой, как против Марожана, он бы ни за что не проиграл дважды в первых кругах на «Мастерсах». Даниил играет хорошо и набирает форму с каждой встречей», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Матч Медведева с Коболли пройдет в ночь с 31 августа на 1 сентября. Ориентировочное начало — в 03.30 по московскому времени.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
US Open
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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