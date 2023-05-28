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Сегодня, 11:37

Чесноков не видит российских теннисисток в финале «Ролан Гаррос»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение о перспективах российских теннисисток на «Ролан Гаррос» — 2023.

«В финале «Ролан Гаррос» не вижу ни одну из российских теннисисток, даже Кудерметову. Оцениваю реально. Кудерметова уверенно себя чувствует на быстрых кортах. Она удачно играла прошлый сезон. Сейчас же у нее будет непростая сетка. Ей будет сложно уже в первом круге», — приводит слова Чеснокова Sport24.

Первая ракетка России Дарья Касаткина сыграет с немкой Юле Нимайер в первом круге «Ролан Гаррос».

Другая представительница России — Вероника Кудерметова встретится с теннисисткой из Словакии Анной Каролиной Шмидловой.

Турнир пройдет с 28 мая по 11 июня. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира полька Ига Свентек.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-2023-05-28-chesnokov-v-finale-rolan-gorros-ne-vizhu-ni-odnu-iz-rossiyskikh-tennisistok-dazhe-kudermetovu
Теннис
Roland Garros
Андрей Чесноков
Вероника Кудерметова
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