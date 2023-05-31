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Чесноков не удивлен поражению Кудерметовой в матче с Шмидловой

Евгений Козинов
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков прокомментировал поражение российской теннисистки Вероники Кудерметовой от Анне-Каролине Шмидловой из Словакии в первом круге «Ролан Гаррос».

«Кудерметова проиграла игроку, а не лоху. Не удивлен ее проигрышу. Потому что Шмидлова — солидный игрок. У нее были хорошие победы. Оценивал как раз, что Кудерметову могут обыграть. Это не сенсация, конечно. Вероника здорово сыграла два «Мастерса». Но увы, здесь не получилось», — цитирует Sport24 Чеснокова.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-2023-05-30-chesnokov-kudermetova-proigrala-igroku-a-ne-lokhu-ne-udivlen-yeye-proigryshu-shmidlovoy
Теннис
Roland Garros
Вероника Кудерметова
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