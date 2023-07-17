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Сегодня, 15:55

Чесноков назвал Сафиуллина главной сенсацией Уимблдона

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков рассказал, выступление кого из российских теннисистов на Уимблдоне больше всего впечатлило его.

«Для меня выступление Сафиуллина стало главной сенсацией Уимблдона. Он очень здорово играл, одержал очень хорошие победы, но на четвертьфинал ему не хватило сил. Раньше он считался перспективным теннисистом, но травмы в начале карьеры ему мешали реализовать потенциал. С такой игрой, как на Уимблдоне, я думаю, он поднимется в рейтинге еще», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Сафиуллин дошел до четвертьфинала Уимблдона-2023, в котором уступил итальянцу Яннику Синнеру. Этот результат стал лучшим для россиянина на турнирах «Большого шлема». По итогам турнира 25-летний теннисист поднялся с 92-го на 43-е место в рейтинге АТР.

Источник: https://tass.ru/sport/18291589
Теннис
Уимблдон
Андрей Чесноков
Роман Сафиуллин
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