Чесноков назвал триллером матч Медведева и Синнера на Уимблдоне

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона.

«Потрясающий, феноменальный матч. Я получил большое удовольствие от просмотра. Интрига была до самого конца, получится матч-триллер. Начало получилось равным, первый сет был как лотерея. Было сложно понять, у кого преимущество. Даниил выиграл очень тяжелый третий сет и повел 2:1 по сетам. После этого он потерял концентрацию в четвертой партии и не стал за нее держаться. Медведев заранее начал готовиться к пятому сету. А в пятом сете Даниил отыграл отлично — очень чисто и уверенно. Медведев не дрогнул психологически», — цитирует Чеснокова «РБ Спорт».

В полуфинале Уимблдона Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса, который ранее победил американца Томми Пола. Матч между российским и испанским теннисистами состоится в пятницу, 12 июля. Счет в личных встречах — 4-2 в пользу Алькараса.