Чесноков назвал Рублева одним из главных фаворитов «Ролан Гаррос»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков рассказал, в чем заключается индивидуальность российского теннисиста Андрея Рублева.

«Дело в том, что его соперники очень хорошо настраиваются на матчи это видно по играм с Ласло Джере и Корентеном Муте. Эти двое проявляли чудовищную силу воли и буквально вспахивали корт, играя против него. Но благодаря тому, что Рублев в ключевых моментах показывал свой класс, он остался здесь. Так что я могу назвать Андрея одним из главных фаворитов этого турнира. В сложных матчах он показывает класс. Нужно иметь фантастические ноги, чтобы противостоять скорости Рублева», — приводит RT слова Чеснокова.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Рублев обыграл француза Корантена Муте. Его следующим соперником станет итальянец Лоренцо Сонего. Матч между Рублевым и Сонего пройдет в пятницу, 2 мая.