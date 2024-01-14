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Сегодня, 17:45

Чесноков назвал отличным дебют Корнеевой в турнирах «Большого шлема»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что российская теннисистка Алина Корнеева одержала отличную победу над испанкой Сарой Соррибес-Тормо в матче первого круга Australian Open.

«Отличная победа, испанка — очень хороший игрок. Она готова бегать по корту до конца света, не отдает ни одного мяча бесплатно, чтобы ее обыграть, нужно приложить немало усилий. Корнеева не без труда прошла квалификацию, но здесь она с каждым матчем играет все лучше. Я думаю, ей проще пока играть, так как на нее не давит ответственность, в то время как ее соперницы должны доказывать, что играют лучше 16-летней девочки из второй сотни мира, а сделать это совсем непросто», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В следующем круге Корнеева встретится с победительницей матча между Беатрис Хаддад-Майей (Бразилия) и Линдой Фрухвиртовой (Чехия).

Источник: https://tass.ru/sport/19726265
Теннис
Australian Open
Алина Корнеева
Андрей Чесноков
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