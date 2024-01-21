Чесноков назвал матч Рублева и Де Минаура украшением Australian Open

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о матче между Андреем Рублевым и австралийцем Алексом Де Минауром в четвертом круге Australian Open.

Россиянин обыграл австралийца (6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0) и вышел в четвертьфинал турнира.

«На месте Рублева я бы закончил на этом матче выступление на турнире и поехал на Мальдивы отдыхать! Андрей пробежал немыслимый марафон в этой игре. Матч стал украшением всего турнира», — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».

В четвертьфинале Australian Open Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл другого россиянина Карена Хачанова (6:4, 7:5, 6:3).