Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:34

Чесноков назвал матч Рублева и Де Минаура украшением Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о матче между Андреем Рублевым и австралийцем Алексом Де Минауром в четвертом круге Australian Open.

Россиянин обыграл австралийца (6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0) и вышел в четвертьфинал турнира.

«На месте Рублева я бы закончил на этом матче выступление на турнире и поехал на Мальдивы отдыхать! Андрей пробежал немыслимый марафон в этой игре. Матч стал украшением всего турнира», — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».

В четвертьфинале Australian Open Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл другого россиянина Карена Хачанова (6:4, 7:5, 6:3).

Источник: «РБ Спорт»
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
0
Читайте также
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
Базылюк выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам
Выживший при крушении Falcon 10 в Афганистане добрался до села и попросил помощи
Число погибших при ударе по рынку в Донецке возросло до 25
Сын находящихся на борту рухнувшего в Афганистане самолета россиян рассказал подробности
Стало известно о четырех выживших в крушении самолета в Афганистане
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кирьос признался, что советовал Медведеву бросить теннис: «Никогда не видел техники хуже»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости