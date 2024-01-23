Чесноков назвал фаворита в матче Медведева и Хуркача на Australian Open

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча российского теннисиста Даниила Медведева с Хубертом Хуркачем из Польши на Открытом чемпионате Австралии.

«По тому, что я видел во встрече четвертого круга Хуркача с Казу, для меня фаворитом четвертьфинала является именно Хуберт. Медведев в предыдущем матче подарил Боржешу третий сет. Даниил играл слишком пассивно, делал много двойных ошибок. Но соперник тоже много и часто ошибался. А Хуркач себе такого не позволит. Он будет играть чисто. И у поляка хорошая первая подача. Но, возможно, Медведев перестроит свою игру, покажет совсем другой теннис, и против Хуркача ему будет проще играть, чем против Боржеша», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Матч между Медведевым и Хуркачем пройдет в среду, 24 января.