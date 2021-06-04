Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Чесноков: «Медведев нашел себя на грунте. Сейчас любому теннисисту будет тяжело против него»

19:45
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
Теги:

Полуфиналист Roland Garros, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Даниила Медведева над Райлли Опелкой в третьем круге Открытого чемпионата Франции (6:4, 6:2, 6:4).

«Я вообще не удивлен результатом. Он находится в прекрасной форме, с каждым матчем играет все лучше. Сейчас любому теннисисту будет тяжело обыграть его. Он нашел себя на грунте. Дальше ему придется играть с Кристианом Гарином, которому он проиграл в Мадриде. Сейчас уже картина будет совершенно другой», — сказал Чесноков «СЭ».

Чесноков считает, что Гарин пробежал марафон, силы уже на исходе, поэтому на матч с Медведевым его может не хватить.

«Думаю, что шансов у него будет в этот раз очень мало. Посмотрим, будет ли он готов физически. Даня прошел дальше всех из наших ребят — молодец. С Кареном происходит что-то странное. Он вроде неплохо смотрелся, но в пятисетовом матче не смог одолеть Нишикори. От Хачанова ожидал большего на этом турнире, он умеет играть во Франции», — добавил Чесноков.

Встреча Медведева и Гарина состоится в воскресенье, 6 июня.

(Антон Иванов)

Читайте также

Россия заснула. Это поражение от Канады — позор и катастрофа
Российская теннисистка Сизикова освобождена из-под стражи в Париже
Многодетную мать и капитана полиции нашли мертвой в Петербурге
Кто защитил Ларису Долину в скандале с блогером

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд