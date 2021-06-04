Чесноков: «Медведев нашел себя на грунте. Сейчас любому теннисисту будет тяжело против него»

Полуфиналист Roland Garros, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Даниила Медведева над Райлли Опелкой в третьем круге Открытого чемпионата Франции (6:4, 6:2, 6:4).

«Я вообще не удивлен результатом. Он находится в прекрасной форме, с каждым матчем играет все лучше. Сейчас любому теннисисту будет тяжело обыграть его. Он нашел себя на грунте. Дальше ему придется играть с Кристианом Гарином, которому он проиграл в Мадриде. Сейчас уже картина будет совершенно другой», — сказал Чесноков «СЭ».

Чесноков считает, что Гарин пробежал марафон, силы уже на исходе, поэтому на матч с Медведевым его может не хватить.

«Думаю, что шансов у него будет в этот раз очень мало. Посмотрим, будет ли он готов физически. Даня прошел дальше всех из наших ребят — молодец. С Кареном происходит что-то странное. Он вроде неплохо смотрелся, но в пятисетовом матче не смог одолеть Нишикори. От Хачанова ожидал большего на этом турнире, он умеет играть во Франции», — добавил Чесноков.

Встреча Медведева и Гарина состоится в воскресенье, 6 июня.

(Антон Иванов)