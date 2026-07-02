Крейчикова — о поведении Андреевой во время матча на Уимблдоне: «Я стараюсь сосредоточиться на себе»

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова ответила на вопрос о том, мешало ли ей поведение россиянки Мирры Андреевой в матче второго круга Уимблдона.

В среду чешка обыграла Андрееву со счетом 4:6, 7:5, 6:4. После окончания встречи россиянка бросила ракетку в сторону своей скамейки, а позже расплакалась на пресс-конференции.

«Это непросто. Но я ее знаю. Мы играли много раз, и я знаю, как она себя ведет. Я видела много ее матчей и в целом представляю, какая она. С другой стороны, я нахожусь на своей половине корта и стараюсь сосредоточиться на себе, на своей игре, на своих розыгрышах, на том, что мне нужно делать», — приводит Punto de Break слова Крейчиковой.

В следующем круге Уимблдона Крейчикова встретится со своей соотечественницей Николой Бартунковой.