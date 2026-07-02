Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:14

Крейчикова — о поведении Андреевой во время матча на Уимблдоне: «Я стараюсь сосредоточиться на себе»

Алина Савинова

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова ответила на вопрос о том, мешало ли ей поведение россиянки Мирры Андреевой в матче второго круга Уимблдона.

В среду чешка обыграла Андрееву со счетом 4:6, 7:5, 6:4. После окончания встречи россиянка бросила ракетку в сторону своей скамейки, а позже расплакалась на пресс-конференции.

«Это непросто. Но я ее знаю. Мы играли много раз, и я знаю, как она себя ведет. Я видела много ее матчей и в целом представляю, какая она. С другой стороны, я нахожусь на своей половине корта и стараюсь сосредоточиться на себе, на своей игре, на своих розыгрышах, на том, что мне нужно делать», — приводит Punto de Break слова Крейчиковой.

В следующем круге Уимблдона Крейчикова встретится со своей соотечественницей Николой Бартунковой.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Уимблдон
Барбора Крейчикова
Мирра Андреева
Читайте также
Кличко назвал удар возмездия ВС РФ по Киеву самым массированным за всё время
Глава Минтруда указал на отсутствие необходимости увеличивать майские праздники
Рютте не увидел у Украины перспектив вступления в НАТО
Три контракта на всю карьеру. Как Овечкин заработал больше всех в истории НХЛ
Агент 007 и ДР Конго. Колонка Казанского — о сборной Англии
Примет решение после 7 июля и будет зарабатывать как Малкин? Что ждет Овечкина в случае продления контракта с «Вашингтоном»
Популярное видео
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
Материалы сюжета: Уимблдон 2026: новости и обзоры, расписание и результаты, сетка турнира «Большого шлема»
Уимблдон, расписание и результаты 2 июля (женщины): Самсонова победила Шнайдер, матчи Блинковой и Рыбакиной
Кэти Макнелли — Елена Рыбакина: прямая трансляция матча Уимблдона
Свентек за час обыграла Плишкову во втором круге Уимблдона
Штруфф сыграет с Медведевым в третьем круге Уимблдона
Уимблдон, расписание и результаты 2 июля (мужчины): матчи Хачанова, Зверева и Бублика
Тихонова и Юдис с победы стартовали на Уимблдоне в парном разряде
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Уимблдон, расписание и результаты 2 июля (женщины): Самсонова победила Шнайдер, матчи Блинковой и Рыбакиной

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости