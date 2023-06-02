Черундоло обыграл Ханфманна на «Ролан Гаррос»

Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло вышел в третий круг турнира «Ролан Гаррос». В трех сетах он выиграл у немца Янника Ханфманна — 6:3, 6:3, 6:4.

Следующим соперником аргентинца будет американец Тэйлор Фритц.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Франсиско Черундоло (Аргентина, 23) — Янник Ханфманн (Германия, LL) — 6:3, 6:3, 6:4