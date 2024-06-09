Чемпионы «Ролан Гаррос»: кто чаще всех выигрывал и победители турнира из России

Открытый чемпионат Франции по теннису ведет свою историю с 1891 года. За это время турнир не проводился только в периоды с 1915 по 1919 и с 1940 по 1945 годы из-за мировых войн.

Рекордсменом как в Открытую эру, так и до нее является испанский теннисист Рафаэль Надаль. Игрок выигрывал турнир в одиночном мужском разряде «Ролан Гаррос» 14 раз. В 2021 году в честь уникального достижения ему установили памятник рядом с главным кортом имени Филиппа Шатрие.

Среди российских теннисистов трофей «мэйджора» в Париже поднимал только Евгений Кафельников. Это было в далеком 1996 году. Россиянин приехал в столицу Франции в статусе седьмой ракетки мира, был посеян на турнире шестым. В финале Кафельников победил немца Михаэля Штиха в трех сложных сетах — 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:4). Данный успех стал первым для представителей нашей страны. Ранее еще никто не побеждал на турнирах «Большого шлема».