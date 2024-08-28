Чемпионка «Уимблдона» Крейчикова вылетела во втором круге US Open
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова уступила румынке Елене-Габриэле Русе во втором круге US Open — 4:6, 5:7.
Игра продолжалась 1 час 46 минут.
28-летняя Крейчикова в июле стала победительницей Уимблдона в одиночном разряде.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — 6:4, 7:5
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