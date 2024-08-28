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Сегодня, 20:34

Чемпионка «Уимблдона» Крейчикова вылетела во втором круге US Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова уступила румынке Елене-Габриэле Русе во втором круге US Open — 4:6, 5:7.

Игра продолжалась 1 час 46 минут.

28-летняя Крейчикова в июле стала победительницей Уимблдона в одиночном разряде.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — 6:4, 7:5

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Барбора Крейчикова
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