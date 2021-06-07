Чакветадзе считает, что у Медведева есть все шансы пройти Циципаса на «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями предстоящего матча Даниила Медведева против Стефаноса Циципаса в 1/4 «Ролан Гаррос».

«Медведев понял, как играть на грунте. Он начал проявлять свои лучшие качества в игре. Даня знает, как обыгрывать Циципаса. Грек в хорошей форме, выиграл два титула подряд на грунте, но Медведев сможет дать бой. Будет очень интересный матч. Возможно, нас ожидает пять сетов. Даниил попал в оптимальную половину сетки. Джокович и Надаль попали в первую часть, это сыграло на руку.

Также его должны мотивировать взаимоотношения с Циципасом, у них есть давний конфликт. Каждый матч с Даней для грека является красной тряпкой. Медведев должен подойти с холодной головой. Думаю, у него есть все шансы пройти дальше", — сказала Чакветадзе «СЭ».

Во вторник, 8 июня, Даниил Медведев и Стефанос Циципас сыграют в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 13:00 мск. Медведев до этого года не выигрывал ни одного матча на Roland Garros.

(Антон Иванов)