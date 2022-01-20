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Сегодня, 11:07

Чакветадзе — о победе Рублева во втором матче: «У Рикардаса не было никаких шансов»

Чакветадзе считает, что Чилич даст шансы Рублеву в третьем круге Australian Open-2022
Мария Куцубеева
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу россиянина Андрея Рублева над литовцем Рикардасом Баранкисом (6:4, 6:2, 6:0) в матче второго круга Australian Open.

«Сетка у Андрея сейчас комфортная. Первые два круга он провел легко. Баранкису не чем было держать скорость Рублева. Андрей полностью доминировал, у него было огромное преимущество. Он делал, что хотел, особенно во втором и третьем сете. Как раз счет последнего сета отражает, что происходило на корте. У Рикардаса не было никаких шансов. Можно говорить, что пока все в порядке с игрой Рублева. Может, пока не было настоящих проверок, но по игре он смотрится очень даже прилично», — сказала Чакветадзе «СЭ».

Также Чакветадзе оценила шансы 24-летнего Рублева в матче третьего круга.

«Чилич сейчас находится не на пике своей формы. Думаю, что он будет давать шансы Рублеву. Тут уже все будет зависеть от физического состояния Андрея. Глядя на Корду, который вчера 5 сетов отыграл после коронавируса, можно предположить, что и у Андрея все будет хорошо. Если он восстановился, то вполне может оказаться в следующем кругу с учетом того, что Чилич сейчас играет не на 100%», — добавила Чакветадзе «СЭ».

В третьем круге Рублев встретится с хорватом Марином Чиличем, который ранее оказался сильнее словака Норберта Гомбоша (6:2, 6:3, 3:6, 7:6 (8:6)).

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Анна Чакветадзе
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