Чакветадзе рассказала, кого считает фаворитом Australian Open в отсутствии Джоковича

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась ожиданиями от Australian Open-2022.

Серб Новак Джокович в этом сезоне пропустит турнир из-за депортации и потеряет 2000 очков рейтинга ATP, так как является действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Думаю, что фаворитами будут Медведев и Зверев, два парня, представляющих молодое поколение. Они как раз могут встретиться по сетке в финале. Вроде бы Надаль тоже должен считаться фаворитом, но непонятно, в каком состоянии он находится. Вроде бы хорошо начал после перерыва, но все-таки, мне кажется, что ему будет тяжело с молодыми. Конечно, Надаль может всех удивить, он великий чемпион, но по ощущениям будет кто-то молодой», — сказала Чакветадзе «СЭ».

Ранее, 16 января, стало известно, что первую ракетку мира Джоковича в основной сетке Australian Open заменит итальянец Сальваторе Карузо, занимающий 150-е место в рейтинге ATP. Он встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.