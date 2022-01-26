Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу российского теннисиста Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4) в 1/4 финала Australian Open.

«Медленно Даниил начал, учитывая, как действовал соперник. Неожиданно даже, ведь Медведев на этом турнире набрал хорошую форму, но канадец смог бороться. Хорошо, что все-таки в концовке на характере у Даниила получилось выйти в полуфинал», — сказала Чакветадзе «СЭ».

В полуфинале турнира в Мельбурне 25-летний Медведев встретится с греком Стефаносом Циципасом.