Чакветадзе назвала ситуацию с депортацией Джоковича из Австралии отвратительной

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала «СЭ» новость о депортации сербского теннисиста Новака Джоковича из Австралии перед стартом Australian Open-2022.

«В этой истории больше вопросов, почему Новаку дали тогда изначально зеленый свет, и он прилетел в Австралию и вообще считал, что может спокойно принять участие в турнире. Просто сразу бы правительство ответило, что нет, вы не можете въехать в нашу страну. Было очевидно, что его не будет на Australian Open. Его жалко, потому что могли бы сразу запретить, чтобы он не летал туда-сюда. Все началось, на мой взгляд, с фотографии в Instagram, что он летит в Австралию. А лететь долго, пока долетел, в Австралии такой шум поднялся, что Джокович с медотводом, без прививки залетает в страну, все уже были под прессингом журналистов. С этого все началось, поскольку другие люди с медотводом тихонечко залетели без каких-либо заявлений и публикаций. Рената Ворачова даже турнир успела сыграть», — сказала Чакветадзе «СЭ».

Чакветадзе считает, что данная ситуация может повлиять на карьеру 34-летнего Джоковича.

«Он три года не сыграет на своем любимом турнире. Наверное, юристы будут подавать аппеляции. Но это же его любимый турнир, он грезит о том, чтобы стать величайшим теннисистом. Ему 35 в этом году, плюс три года — хотя, возможно, он будет играть до 40, кто его знает. Все сложилось очень-очень некрасиво. Вот если бы ему сразу дали отказ, и он не прилетел, это одна ситуация. Но ему сказали, что ты в принципе можешь выступать, приезжай, а потом после этой фотографии начался шум, а на месте никто на себя ответственность брать не стал. Понятно, что правительство Австралии — это не целостный механизм, что каждый отвечает за свое, но все это выглядело, честно говоря, отвратительно», — добавила Чакветадзе.

Ранее, 16 января, стало известно, что первую ракетку мира Джоковича в основной сетке Australian Open заменит итальянец Сальваторе Карузо, занимающий 150-е место в рейтинге ATP. Он встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.