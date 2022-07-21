Бывший тренер Серены Уильямс считает, что у спортсменки есть шансы выиграть на US Open

Рик Макки, бывший тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, считает, что у спортсменки есть шансы выиграть на US Open в 2022 году. Ранее американка заявляла о намерении выступить на турнире.

«Если Серена хочет выиграть на US Open, она должна полностью посвятить себя делу и привести себя в потрясающую форму. Вы не теряете талант, вы просто теряете физическую форму. Затем к вам вернется уверенность, как только вы начнете играть. Ей просто нужно привыкнуть к победам и поражениям. Она, вероятно, лучшая спортсменка в любом женском спорте, которую мы когда-либо видели. Серена, как питбуль, когда схватит тебя, не отпустит. Она жестокий конкурент», — цитирует Tennis-infinity Макки.

В ночь с 28 на 29 июня 40-летняя Уильямс проиграла француженке Армони Тан в первом круге Уимблдона (5:7, 6:1, 6:7 (7:10)).

US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября 2022 года.