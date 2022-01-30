Ольховский: «Медведев проиграл великому чемпиону с феноменальным характером»

Ольховский высказался о поражении Медведева в финале Australian Open против Надаля

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился эмоциями после поражения Даниила Медведева в финале Australian Open от испанца Рафаэля Надаля со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

«Финал вызвал спорные эмоции: отчасти более негативные. Но противостояние получилось великолепным. Даня проиграл великому чемпиону с феноменальным характером. Я не думал, что он выдержит пятичасовой матч.

Первые два сета Рафаэль допускал простые ошибки — не вызывал восхищения. Но четвертый и пятый сет он отыграл просто великолепно. Даня наоборот — начал играть более пассивно. В третьем сете думал, что финал будет за Даней. Не думаю, что у Даниила могло сложиться такое же ощущение. Почему? Он же знает, что Надаль — цепкий игрок. Итог мы знаем», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

Игра между Надалем и Медведевым длилась 5 часов 24 минуты. Для россиянина это самый длинный матч в карьере.

Надаль выиграл Australian Open 2-й раз в карьере. Всего у него 21 победа в турнирах «Большого шлема»: 13 — Ролан Гаррос, 4 — US Open, 2 — Уимблдон.