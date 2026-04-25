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25 апреля, 08:16

Надаль поддержал Алькараса, который из-за травмы снялся с «Ролан Гаррос»

Алина Савинова

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль обратился к соотечественнику Карлосу Алькарасу, который снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы запястья.

Также 22-летний спортсмен не сыграет на «мастерсе» в Риме. Алькарас получил повреждение на турнире в Барселоне в апреле.

«Держись, Карлос! Желаю скорейшего восстановления. Такие трудные моменты лишь подчеркивают все, чего ты уже добился. Побольше сил и крепко обнимаю!» — написал Надаль в соцсетях.

«Мастерс» в Риме пройдет с 6 по 17 мая. «Ролан Гаррос» — с 18 мая по 17 июня. В 2025 году Алькарас выиграл оба турнира.

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Теннис
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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