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12 октября, 17:47

Кафельников: «Рад, что наших ребят допустили к Australian Open, мог бы повториться сценарий Уимблдона»

Кафельников прокомментировал допуск россиян к Australian Open
Руслан Минаев
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на новость о том, что российских теннисистов допустят к участию в Australian Open.

«Сценарий с Уимблдоном, конечно, мог повториться. Я искренне рад, что благоразумие восторжествовало и наших ребят допустили к участию в турнире.

А то, что они будут выступать без флага, — нам не привыкать. Самое главное — они знают, кто они и кого представляют», — цитирует Кафельникова Sport24.

В среду, 12 октября, глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли сообщил, что организация не будет запрещать теннисистам из России и Белоруссии выступать на Australian Open.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2022-10-12-kafelnikov-rad-chto-rossiyan-dopustili-na-australian-open-mog-povtoritsya-stsenariy-s-uimbldonom
Теннис
Australian Open
Евгений Кафельников
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