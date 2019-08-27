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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

«Было какое-то сумасшедшее давление». Маргарита Гаспарян — о победе на старте US Open

02:31
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Россиянка Маргарита Гаспарян прокомментировала выход во второй круг US Open. В матче первого раунда она обыграла представительницу Австралии Присциллу Хон — 7:6(7:4), 6:4.

— Первый круг «Большого шлема», было какое-то сумасшедшее давление, — цитирует Eurosport Гаспарян. — В течение всего матча не могла контролировать свои эмоции. Но рада, что собралась в конце и победила.

Далее Джоанна Конта? Если честно, я не знала. Ни разу против нее не играла. Знаю, что она играет в активный, атакующий теннис, поэтому мне надо быть готовой к хорошему темпу.

Гаспарян вышла во второй круг US Open

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