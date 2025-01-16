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Бычкова: «Андреева замечательная, но Шарапова в 17 лет уже выиграла Уимблдон»

Камила Абдурахманова
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Российская теннисистка Екатерина Бычкова прокомментировала игру 17-летней соотечественницы Мирры Андреевой.

«Все ждут от Андреевой прорывов и хороших результатов. Она молодой игрок в туре, замечательная по игре, но не хватает результатов в духе серии побед на таких турнирах. Именно с точки зрения надежд, которые на нее возлагаются. Например, Маша Шарапова в 17 лет выиграла Уимблдон. Понятное дело, что нельзя проводить такие параллели, но звезды в таком возрасте выигрывают турниры Большого шлема.

Мирра замечательная, мне очень нравится, как она играет. Андреева абсолютный игрок топ-5. Но для понимания хотелось бы увидеть мощные победы на турнирах. Пока что мы этого не видели. У нее вышел сложный среднестатистический матч во втором круге, ушла со счета 3:5. Драматично, но молодец, что выстояла. Про этот турнир говорить сложно, нужно смотреть как она выступит в следующем круге», — сказала Бычкова Metaratings.ru.

Андреева одержала победу над японкой Моюкой Учижимой во втором круге Australian Open со счетом 6:4, 3:6, 7:6.

Андреева выиграла два турнира WTA, один из них — в одиночном разряде. Она также стала вице-чемпионкой Олимпийских игр 2024 года в парном разряде.

14 января Андреева вместе с россиянкой Дианой Шнайдер одержала победу на старте парного турнира Australian Open.

Источник: Metaratings.ru
Теннис
Australian Open
Мирра Андреева
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