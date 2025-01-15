Бычкова назвала вылет Рублева от Фонсеки на Australian Open ожидаемым

Российская теннисистка Екатерина Бычкова прокомментировла вылет Андрея Рублева в первом круге Australian Open-2025 после поражения от бразильца Жоау Фонсеки.

«Крылатые бесконечности в мире современного тенниса, Андрей не может справиться со своими проблемами, которые не касаются тенниса. Во-первых, вылет Рублева был ожидаемым. Фонсека сейчас очень неплох, он подрастающая звезда во всех смыслах. Попасть на него после того, как он прошел квалификацию, с учетом нынешнего состояния Рублева — это был худший вариант. Сыграть против того, кто уже сыграл три матча, не лучший вариант. А против Фонсеки практически без шансов было. Что и произошло в матче», — цитирует Бычкову Metaratings.ru.

Матч между Фонсекой и Рублевым завершился поражением россиянина в трех сетах со счетом 6:7, 3:6, 6:7. Жоау Фонсека является 112-й ракеткой мира, Рублев располагается на девятом месте рейтинга ATP.