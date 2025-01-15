Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:32

Бычкова назвала вылет Рублева от Фонсеки на Australian Open ожидаемым

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Екатерина Бычкова прокомментировла вылет Андрея Рублева в первом круге Australian Open-2025 после поражения от бразильца Жоау Фонсеки.

«Крылатые бесконечности в мире современного тенниса, Андрей не может справиться со своими проблемами, которые не касаются тенниса. Во-первых, вылет Рублева был ожидаемым. Фонсека сейчас очень неплох, он подрастающая звезда во всех смыслах. Попасть на него после того, как он прошел квалификацию, с учетом нынешнего состояния Рублева — это был худший вариант. Сыграть против того, кто уже сыграл три матча, не лучший вариант. А против Фонсеки практически без шансов было. Что и произошло в матче», — цитирует Бычкову Metaratings.ru.

Матч между Фонсекой и Рублевым завершился поражением россиянина в трех сетах со счетом 6:7, 3:6, 6:7. Жоау Фонсека является 112-й ракеткой мира, Рублев располагается на девятом месте рейтинга ATP.

Источник: Metaratings.ru
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Читайте также
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет
ГД приняла в I чтении проект о введении «периода охлаждения» по потребкредитам
Два крупнейших трансфера под угрозой срыва. Что происходит в «Спартаке»
В МИД Армении вызвали посла России
Россия и Украина обменялись пленными в формате 25 на 25
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Australian Open-2025, расписание и результаты 15 января: Джокович и Алькарас вышли в третий круг, матч Зверева
Зверев обыграл Мартинеса и вышел в третий круг Australian Open
Мирра Андреева — о выступлении в нейтральном статусе: «Я ничего не могу с этим сделать»
Australian Open-2025, результаты 15 января: победы Мирры Андреевой, Шнайдер и Павлюченковой
Павлюченкова обыграла Потапову на Australian Open
Гауфф вышла в третий круг Australian Open
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Australian Open-2025, расписание и результаты 15 января: Джокович и Алькарас вышли в третий круг, матч Зверева

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости