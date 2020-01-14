Бушар призналась, что ее тошнило во время матча на Australian Open

Канадская теннисистка Эжени Бушар пожаловалась на тошноту во время игры квалификации Australian Open.

Канадка обыграла китаянку Ю Сяоди (4:6, 7:6, 6:1). Она рассказала, что испытывала тошноту и проблемы с дыханием. Сейчас в Австралии продолжаются лесные пожары. Так, из-за задымления не был доигран выставочный матч между Марией Шараповой и Лаурой Зигемунд. Россиянка призналась, что у нее из-за этого чуть не начался кашель. Также словенка Далила Якупович снялась с квалификации Australian Open из-за погодных условий, так как ей стало тяжело дышать.

— Конечно, сегодня были непростые условия. Я не буду скрывать это, — цитирует Бушар Fox Sports. — В конце второго сета мне стало тяжело дышать, была небольшая тошнота, поэтому я взяла медицинский тайм-аут. Мне пришлось бороться весь третий сет, я счастлива, что победила. Чувствовала, что условия ухудшались, но я здесь уже долго, поэтому я в любом случае была бы очень уставшей. Я не люблю прекращать играть, но я почувствовала себя плохо. Конечно, играть в таких условиях — не идеальный вариант, но шоу должно продолжаться.