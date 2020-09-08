Андрей Рублев после победы над итальянцем Маттео Берреттини (4:6, 6:3, 6:3, 6:3) в 1/8 финала US Open поделился ожиданиями от четвертьфинала с Даниилом Медведевым.

«Я его давно не обыгрывал, последний раз, наверное, в восьмилетнем возрасте. Сами понимаете, много чего изменилось за это время, — цитирует Рублева официальный сайт турнира. — Во время профессиональной карьеры мы встречались дважды, и оба раза Медведев оказался сильнее. Думаю, в этот раз будет интересно».

Матч 1/4 финала Открытого чемпионата США Медведев — Рублев состоится в среду, 9 сентября.