Бублик вышел во второй круг Уимблдона
Казахстанский теннисист Александр Бублик в первом круге Уимблдона обыграл чеха Якуба Меншика со счетом 4:6, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась 3 часа 27 минут. На счету 27-летнего представителя Казахстана 32 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 23.
Во втором круге Бублик встретится с победителем матча Зизу Бергс (Бельгия) — Артур Казо (Франция).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Бублик (Казахстан, 23) — Якуб Меншик (Чехия) — 4:6, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, 6:2
Роберто Баутиста Агут (Испания) — Максимилиан Мартерер (Германия) — 6:3, 6:1, 6:4
Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Лиам Броуди (Великобритания, WC) — 6:2, 4:6, 6:3, 6:2
Уго Умбер (Франция, 16) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:1, 4:6, 7:6 (7:2), 6:7 (3:7), 6:1
Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — Алекс Микельсен (США) — 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:2, 7:6 (11:9)