Бублик проиграл во втором круге турнира US Open
04:08
Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в третий круг турнира US Open. В пяти сетах он проиграл американцу Джону Соку.
Следующим соперником Сока будет немец Александр Зверев.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Джек Сок (США) — Александр Бублик (Казахстан) — 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 6:3
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