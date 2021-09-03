Бублик проиграл во втором круге турнира US Open

Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в третий круг турнира US Open. В пяти сетах он проиграл американцу Джону Соку.

Следующим соперником Сока будет немец Александр Зверев.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Джек Сок (США) — Александр Бублик (Казахстан) — 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 6:3