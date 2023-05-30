Бублик проиграл Дзеппьери в первом круге «Ролан Гаррос»

Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил Джулио Дзеппьери из Италии в первом круге «Ролан Гаррос» — 0:6, 6:4, 6:4, 3:6, 5:7.

Игра продолжалась 3 часа 20 минут.

Бублик сделал 17 эйсов, допустил 12 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету итальянца 8 подач навылет, 4 двойные ошибки и 6 из 14 реализованных брейк-пойнтов.

В следующем круге Дзеппьери сыграет с Каспером Руудом (Норвегия, 4).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Джулио Дзеппьери (Италия, Q) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:0, 4:6, 4:6, 6:3, 7:5