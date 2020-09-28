Бублик обыграл Монфиса в первом круге Roland Garros

Казахстанец Александр Бублик в матче первого круга Roland Garros в четырех сетах обыграл восьмого сеяного на турнире Гаэля Монфиса — 6:4, 7:5, 3:6, 6:3. Матч длился 2 часа и 27 минут. Следующим соперником Бублика станет итальянец Лоренци Сонего.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан) — Гаэль Монфис (Франция, 8) — 6:4, 7:5, 3:6, 6:3

Лоренцо Джустино (Италия, Q) — Корантен Муте (Франция) — 0:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3), 2:6, 18:16

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:4, 6:3, 6:0

Альяж Бедене (Словения) — Артур Риндеркнех (Франция, WC) — 6:2, 6:7 (7:9), 6:4, 6:4

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 30) — Фрэнсис Тиафо (США) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:3, 6:7 (2:7), 6:3