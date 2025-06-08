Бублик назвал матч Синнера и Алькараса на «Ролан Гаррос» лучшим в его жизни

Представитель Казахстана Александр Бублик поделился впечатлениями от финала «Ролан Гаррос» между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

Матч продолжался 5 часов 29 минут и завершился со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) в пользу второй ракетки мира. Этот финал стал самым продолжительным в истории Открытого чемпионата Франции и вторым по продолжительности на турнирах «Большого шлема».

«Лучший матч, который я видел за всю свою жизнь. Вы, ребята, являетесь примером», — написал Бублик в своих соцсетях.

22-летний Алькарас выиграл пятый турнир «Большого шлема» и второй «Ролан Гаррос» в карьере. Всего на его счету теперь 20 титулов на уровне ATP в одиночном разряде.

23-летний Синнер является победителем 19 турниров АТР, в том числе трех «Больших шлемов».