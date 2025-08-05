Бублик: «Ожидания от US Open? Буду доволен, если уеду с чувством выполненного долга»

25-я ракетка мира, амбассадор First & Red Александр Бублик рассказал о своих ожиданиях от US Open-2025.

— Какой результат на US Open считали бы для себя удачным?

— Честно, не очень люблю говорить. Потом люди начинают об этом спрашивать. Если уеду с чувством выполненного долга, отдам все, что у меня есть, ради победы. Даже если проиграю, буду доволен. По поводу позиции в рейтинге... Она прямо пропорциональна моей игре. Если буду играть хорошо, смогу закрепиться в топ-20. Да, у меня есть такая возможность сейчас, дальше посмотрим.

Турнир «Большого шлема» в США проходит с 24 августа по 7 сентября.