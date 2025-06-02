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Бублик — о победе над Дрейпером: «Я здесь стою, будто выиграл трофей, хватит мне аплодировать!»

Сергей Ярошенко
Александр Бублик.
Фото Reuters

62-я ракетка мира Александр Бублик прокомментировал победу над британцем Джеком Дрейпером в четвертом круге «Ролан Гаррос» (5:7, 6:3, 6:2, 6:4).

«Знаете, иногда в жизни выпадает только один шанс. Я чувствовал, что это мой, и не мог упустить его. Стоять здесь сейчас — это лучший момент в моей жизни. Я здесь стою, будто выиграл трофей! Хватит (аплодировать — Прим. «СЭ»), я не могу здесь плакать! У меня еще впереди матч, я профессиональный теннисист и должен как следует подготовиться. Спасибо вам большое, ребята», — сказал Бублик в интервью на корте.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» 27-летний представитель Казахстана сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия, 1) — Андрей Рублев (Россия, 7).

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Теннис
Ролан Гаррос
Александр Бублик
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