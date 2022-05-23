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Надежда Петрова: «Медведев может преподнести сюрприз на «Ролан Гаррос»

Экс третья ракетка мира Петрова считает, что Медведев может преподнести сюрприз на «Ролан Гаррос»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде Надежда Петрова поделилась ожиданиями от выступления Даниила Медведева на «Ролан Гаррос».

«После любого повреждения теннисисту тяжело втягиваться. Думаю, у Даниила уже достаточно опыта и один проигрыш ничего не значит. Вижу два сценария развития событий. Первый: он долго не задержится на турнире как раз из-за отсутствия практики. Плюс ко всему нелюбимый грунт. А второй — Медведев может преподнести сюрприз, потому что будет играть спокойно. Если далеко пройдет, сам же будет сильно этому удивлен. Все зависит и от сетки турнира — это во многом лотерея», — приводит слова Петровой RT.

Также экс-третья ракетка мира считает, что грунт больше подходит Андрею Рублеву, а не Медведеву.

«Да, Андрей как раз среднего роста и неплохо играет на грунте. У него есть титулы, он побеждал сильных игроков. А Медведев повыше и не раз говорил на пресс-конференциях, что ему это покрытие не нравится. В прошлом году он дошел до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Может быть, за это время поменял свое мнение», — отметила Петрова.

Медведев проведет первый матч на «Ролан Гаррос» во вторник, 24 мая. Он сыграет с аргентинцем Факундо Багнисом. Рублев завтра в первом круге турнира встретится с корейцем Квоном Сон У.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/1006135-petrova-rolan-garros-medvedv-rublyov
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Надежда Петрова
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