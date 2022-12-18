Норри поддержал российских теннисистов: «Для меня главное, чтобы играли лучшие теннисисты в мире»

Британский теннисист Кэмерон Норри прокомментировал отстранение российских теннисистов от Уимблдона.

«Для меня главное, чтобы играли лучшие теннисисты в мире. Я чувствовал, что прошлый год был тяжелым для ребят из России, особенно для Даниила и Андрея, у которых были шансы выиграть Уимблдон.

К тому же я знаю, как много эти ребята пожертвовали в своей карьере, они хотят выигрывать «Шлемы». Так что мне действительно жаль этих ребят», — цитирует Норри The National.

Напомним, что ATP, равно как и WTA ранее, финансово наказали британскую структуру за запрет игрокам из России и Белоруссии выступать в этом году на соревнованиях в их стране.