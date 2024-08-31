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Сегодня, 04:28

Накашима вышел в четвертый круг US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американский теннисист Брэндон Накашима выиграл у итальянца Лоренцо Музетти в третьем круге турнира US Open — 6:2, 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Матч длился 3 часа 13 минут. 23-летний американец подал 17 раз навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 8 подач навылет, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта (из 13).

Следующим соперником Накашимы будет победитель матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Александр Зверев (Германия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Брэндон Накашима (США) — Лоренцо Музетти (Италия, 18) — 6:2, 3:6, 6:3, 7:6 (7:4)

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
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