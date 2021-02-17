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Брэди победила Пегулу и вышла в полуфинал Australian Open

07:13
Дженнифер Брэди вышла в полуфинал Australian Open. Фото Twitter
Дженнифер Брэди вышла в полуфинал Australian Open. Фото Twitter
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Американская теннисистка Дженнифер Брэди в четвертьфинале Australian Open обыграла соотечественницу Джессику Пегулу со счетом 4:6, 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Брэди сделала 7 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов.

В полуфинале Брэди встретится с чешкой Каролиной Муховой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дженнифер Брэди (США, 22) — Джессика Пегула (США) — 4:6, 6:2, 6:1

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