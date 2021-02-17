Брэди победила Пегулу и вышла в полуфинал Australian Open
07:13
Американская теннисистка Дженнифер Брэди в четвертьфинале Australian Open обыграла соотечественницу Джессику Пегулу со счетом 4:6, 6:2, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Брэди сделала 7 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов.
В полуфинале Брэди встретится с чешкой Каролиной Муховой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дженнифер Брэди (США, 22) — Джессика Пегула (США) — 4:6, 6:2, 6:1
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